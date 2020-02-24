https://static.news.ru/photo/28ed0422-5703-11ea-9614-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время подпишет указ о Стратегии национальной безопасности и обороны. Документ официально закрепит в качестве стратегической цели Киева полноправное членство в НАТО.

Как передаёт РИА Новости, с таким заявлением выступил гендиректор директората по вопросам национальной безопасности и обороны офиса президента Иван Апаршин. Он пообещал, что глава государства подпишет указ «в течение двух-трёх месяцев».

Украинская Верховная рада формально отказалась от внеблокового статуса государства в декабре 2014 года. В 2016 году в законодательство Украины были внесены нормы, определяющие вступление в Североатлантический альянс в качестве официального направления внешней политики. В феврале 2019 года Рада закрепила курс на вступление в Евросоюз и НАТО в конституции страны.

Как сообщал NEWS.ru, в декабре 2019 года делегация Киева на заседании совместной рабочей группы Украина — НАТО подписала обновлённую дорожную карту по оборонно-техническому сотрудничеству.