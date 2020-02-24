Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время подпишет указ о Стратегии национальной безопасности и обороны. Документ официально закрепит в качестве стратегической цели Киева полноправное членство в НАТО.
Как
Украинская Верховная рада формально отказалась от внеблокового статуса государства в декабре 2014 года. В 2016 году в законодательство Украины были внесены нормы, определяющие вступление в Североатлантический альянс в качестве официального направления внешней политики. В феврале 2019 года Рада закрепила курс на вступление в Евросоюз и НАТО в конституции страны.
Как сообщал NEWS.ru, в декабре 2019 года делегация Киева на заседании совместной рабочей группы Украина — НАТО подписала обновлённую дорожную карту по оборонно-техническому сотрудничеству.
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