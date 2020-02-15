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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции после украинского ланча в Мюнхене заявил, что лично для него конфликт в Донбассе закончился.

В моей ментальности, в моей личной культуре и в моём мозге я окончил войну. Это наша территория, — цитирует Зеленского РИА Новости. Украинский лидер подчеркнул, что собирается работать над тем,...