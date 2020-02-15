Министры иностранных дел Украины, Грузии и Молдавии подписали совместное обращение к Еврокомиссии с просьбой учесть «масштабы и амбициозность реформ», которые наметили провести три страны, при формировании фонда поддержки партнёров Европейского союза.
ЕС работает над «Многолетней финансовой перспективой» — документом, который сформирует канву европейского бюджета на 2021–2027 годы. Поддержка государств — участников «Восточного партнёрства» является одной из статей расходов.
Главы внешнеполитических ведомств трёх ассоциированных партнеров призвали ЕС на следующие семь лет учесть масштабы и амбициозность реформ, осуществляемых и планируемых Украиной, Грузией и Молдавией в процессе европейской интеграции, — цитирует РИА Новости заявление украинского МИДа.
Ведомство назвало обращение «очередным свидетельством единства подходов Украины, Грузии и Молдовы» к вопросам развития отношений с ЕС.
Как писал NEWS.ru, бывший президент Украины Пётр Порошенко вошёл в комитет по евроинтеграции после избрания депутатом Верховной рады.