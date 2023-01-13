Убежавшие от имущества: закон поможет эмигрантам стать «свободнее» Пока в России продолжаются дискуссии о конфискации имущества уехавших граждан, в Белоруссии этот вопрос уже решён без публичных обсуждений

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Пока российские официальные лица только призывают конфисковать имущество у покинувших страну граждан, их белорусские коллеги уже приняли соответствующий закон. Он так и называется — «Об изъятии имущества». В нём подчёркивается, что основанием конфискации собственности могут служить «недружественный действия» гражданина по отношению к родине. Эксперты убеждены, что закон даёт возможность отобрать любое имущество практически у каждого человека на территории Республики Беларусь — в соответствии с известным советским принципом середины прошлого века «был бы человек, а статья найдётся». Ситуация в Белоруссии, возможно, поможет понять, в каком направлении будет развиваться российское законотворчество в данной сфере.

«Негодяям» имущество не полагается

В России в конце прошлого года вспомнили о практике экспроприации имущества, которую практиковали большевики после революции. Так, член Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков в беседе с NEWS.ru предложил конфисковать все имущество у уехавших россиян в пользу специальной военной операции. Его поддержали некоторые депутаты, но попытался осадить главный законник верхней палаты Федерального собрания (ФС) Андрей Клишас. В своём Telegram-канале глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству отметил, что столь «эпатажные заявления» нереализуемы, поскольку антиконституционны.

Но в пятницу, 13 декабря, тягу к «эпатажным заявлениям» проявил не кто-либо, а спикер нижней палаты ФС Вячеслав Володин. Он даже предложил неофициальное название возможному законодательному акту — «Закон для негодяев».

Уехавшие негодяи живут безбедно благодаря нашей стране. Находясь за границей, сдают в аренду недвижимость, продолжают получать гонорары за счёт российских граждан. При этом позволяют себе публично лить грязь на Россию, оскорбляют наших солдат и офицеров. Чувствуют свою безнаказанность, полагая, что правосудию до них не дотянуться, — пишет в своём Telegram-канале председатель Госдумы.

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Вячеслав Володин полагает, что пришло время дополнить соответствующие статьи Уголовного кодекса пунктом о конфискации у таких людей имущества в РФ.

Пост Володина был опубликован около восьми часов в пятницу, а через четыре часа появился своеобразный ответ на него в Тelegram-канале Клишаса. На этот раз глава законодательного комитета Совета Федерации допустил, что «в этом обсуждении есть справедливый и здравый смысл», но «необходимо начать с определения самого юридического понятия „предатель“, возможно, через внесение соответствующих поправок и изменений в статью 275 УК РФ „Государственная измена“». Пока же претензии к уехавшим не могут иметь никакой юридической силы. Теперь Клишас намерен вместе с коллегами-правозащитниками детально обсудить данную проблему.

«От имени и во благо государства!»

В Белоруссии обошлось без затяжных дискуссий по поводу конфискации имущества «недружественных» граждан. 21 декабря прошлого года палата представителей приняла закон «Об изъятии имущества», в тот же день его одобрил Совет Республики, а президент Белоруссии подписал 3 января. В преамбуле закона говорится, что он направлен на обеспечение национальной безопасности страны.

Закон вступает в силу 16 января, но в течении полугода правительство обязано привести в соответствии с ним многочисленные правовые акты. Рассматривать дела об изъятии имущества будут в экономическом суде Минска. В случае отторжения собственности её будут выставлять на торги, а конфискованные деньги — перечислять в государственный бюджет.

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Специалисты пока не в состоянии дать чёткую формулировку того, что в законе называется «недружественными действиями». В самом документе пояснений на этот счёт нет. Говорится о лицах, находящихся «под контролем иностранного государства», но не уточняется, в чём может заключаться этот контроль.

Закон настолько общий, что под него можно подвести любого человека, — подчеркнул в беседе с NEWS.ru белорусский политолог Валерий Карбалевич. — Он направлен и в отношении оппозиционеров, и в отношении любых компаний, которые, по мнению властей, что-то неправильно делают. Хотя уже были и без закона случаи конфискации недвижимости у неугодных политических и общественных деятелей.

Как отметил Карбалевич, пример с известной спортсменкой-пловчихой трёхкратным олимпийским призёром Александрой Герасименя вообще оказался абсурдным. Спортсменка поддержала белорусские протесты в августе 2020 года. Против неё завели уголовное дело. Поскольку Герасименя уехала за границу, её объявили в розыск. В Вильнюсе она возглавляла Белорусский фонд спортивной солидарности, выступавший за недопущение на международные соревнования спортсменов из Белоруссии. В конце прошлого года спортсменку заочно приговорили к 12 годам колонии усиленного режима. Ещё раньше арестовали квартиру, в которой она жила в Минске. Но документально эта недвижимость принадлежала её родственнику, на что почему-то власти решили внимания не обращать, рассказал белорусский политолог.

«Беглым» возвратиться будет некуда

В ежегодном послании к парламенту и к белорусскому народу в январе прошлого года президент Лукашенко затронул вопрос о собственности уехавших оппозиционеров. Чётких призывов с его стороны не прозвучало. Президент отделался фразой «Мы близко подошли к решению этих вопросов». В тот же день была арестована минская квартира дочери оппозиционного политика и бывшего министра культуры Белоруссии Павла Латушка, которая ещё раньше уехала в Польшу.

Подобные конфискации, по данным телерадиокомпании Deutsche Welle (СМИ исполняет функцию иностранного агента в РФ), пережили семьи белорусских оппозиционеров Виктор Бабарико, Александра Азарова и некоторые другие.

Но одно дело арестовывать квартиры уехавших или осуждённых оппозиционеров, другое дело — иностранных компаний. По мнению экспертов, иностранный капитал подвержен в Белоруссии дискриминации.

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Естественно, закон «Об изъятия имущества» противоречит международному праву и здравому смыслу, — отметил в беседе с NEWS.ru белорусский экономист Ярослав Романчук. — Есть у властей желание «забрать и поделить». Теперь они могут сказать любой компании или человеку, что, мол, «надо себя вести правильно», намекая на откаты и т. д. Кто их не послушаются, тот может получить процедуру по введению в действие закона. Думаю, это сделано для того, чтобы «рьяные силовики» получили для себя дополнительные кормушки. На самом деле белорусскую экономику сталкивают в серую зону. Это не приведёт страну к экономическому развитию.

Экономист Романчук не исключает, что закон направлен и против лидеров протестов, руководителей политических партий, оппонирующих «режиму Лукашенко».

Многие белорусские оппозиционеры за последние годы покинули свою страну. На Западе они продолжают критиковать власти Белоруссии, организуя международные конференции с участием влиятельных политиков США и Евросоюза. Лукашенко придумал для таких людей термин «беглые». Закон «Об изъятии имущества» становится ещё одной возможностью отвечать «беглым» на их критику, поскольку недвижимость у них в стране хоть какая-то осталась. Не все «противники режима» окончательно порвали с ним связи, в том числе, имущественные. Эти люди часто повторяют, что рано или поздно вернуться домой. Теперь этих домов они могут лишиться.