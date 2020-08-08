У наблюдателей МПА СНГ нет замечаний к ходу голосования в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/d0f51af2-da06-11ea-a24f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ на выборах президента Белоруссии не зафиксировали пока ни одного замечания к проведению голосования, заявил генсек Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий.

Мы побывали во многих областях, городах, слушаем всех участников процесса наблюдения. Ни одного замечания мы так и не получили за эти дни, — цитирует ТАСС Кобицкого.

Он также сообщил, что на открытии одного из участков члены мониторинговой группы поинтересовались мнением председателя избирательной комиссии и наблюдателей, и «все говорят, что всё идёт очень корректно».

Как писал NEWS.ru, в 8:00 открылись более 5 тыс. участков для голосования на выборах президента Белоруссии. Они будут работать до 20:00. Всего в списки избирателей внесены 6 844 932 гражданина страны. На участках в воинских частях (13), санаториях, профилакториях, домах отдыха и больницах (231) голосование может закончиться ранее 20:00, если проголосуют все избиратели, включённые в список. Избиратель для получения бюллетеня может предъявить паспорт, военный билет, служебное удостоверение, водительские права, пенсионное удостоверение либо студенческий билет.

Кандидатами на пост президента зарегистрированы пять человек, включая действующего главу страны Александра Лукашенко. Явка избирателей на досрочном голосовании за пять дней составила 41,7%.