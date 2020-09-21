Тульских десантников перебросили в Белоруссию

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Министерство обороны России перебросило в Белоруссию батальонную тактическую группу Тульского соединения воздушно-десантных войск. Военнослужащие отправились на второй этап учений «Славянское братство».

Дивизия примет участие в совместных практических действиях активной фазы на полигоне Гожский под Гродно, сообщили в Минобороны РФ. С российской стороны во втором этапе «Славянского братства» примут участие более 900 человек и около 100 единиц вооружения и военной техники.

В военном ведомстве уточнили, что десантники прибыли в соседнюю республику железнодорожным транспортом.

Кроме того, прибывшие в Белоруссию ещё 14 сентября российские десантники из Псковского десантно-штурмового соединения совместно с белорусскими коллегами отработают на полигоне Брестский высадку передового отряда из вертолётов, захват района для десантирования, а также десантирование основных сил парашютным способом из самолетов Ил-76МД, блокирование населённого пункта и уничтожение незаконных вооруженных формирований.

Помимо этого, по данным «Интерфакса», в Минск прибыл командующий ВДВ России Андрей Сердюков.

Первый этап «Славянского братства» начался 14 сентября с участием Сил специальных операций Белоруссии и 300 военнослужащих Псковской дивизии ВДВ. Манёвры проходили на полигоне Брестский недалеко от границы Белоруссии и Польши.

Изначально в учениях по сложившейся традиции должны были участвовать и сербские военные. Однако Европейский союз потребовал от Белграда отказаться от предстоящих манёвров в Белоруссии, и власти Сербии на полгода заморозили подобные операции со всеми странами.

Тактические учения «Славянское братство» проводятся поочерёдно на территории одной из стран-участниц. В 2018 году они проходили в России, а в 2019 году — в Сербии.

Второй этап манёвров изначально планировался в октябре, однако начнётся 22 сентября. Учения пройдут на четырёх полигонах Белоруссии. В них в общей сложности примут участие около шести тысяч военнослужащих и свыше 500 единиц боевой техники. Руководить действиями военных будет замминистра обороны Белоруссии Сергей Потапенко.

Ранее, как писал NEWS.ru, в Минобороны России заявили, что совместные учения «Славянское братство» носят контртеррористический характер и не направлены против других государств.