Толпы бандитов: как проходит контртеррористическая операция в Казахстане

В ночь на 6 января в Алма-Ате и в других городах Казахстана началась антитеррористическая спецоперация, в которой участвуют военные и представители силовых ведомств.
Организаторы беспорядков ранее предприняли несколько попыток захвата административных зданий и управлений полиции в Алма-Ате. В результате столкновений с силовиками десятки нападавших были ликвидированы, сейчас их личности устанавливаются.
Во время протестов совершались акты мародёрства. Так, в различных районах Алма-Аты преступники крушили офисы, ломали банкоматы и магазины. В здании аэропорта магазины электроники, отделения банков и продуктовые лавки были разграблены мародёрами.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Алма-Ате толпы бандитствующих элементов измываются над военнослужащими, голыми водят по улицам и подвергают насилию женщин.
Утром 6 января военные взяли погромщиков в кольцо в центре Алма-Аты. На площади Республики были размещены БТРы и бронемашины. Военные не позволили митингующим подойти к сгоревшему зданию акимата и к президентской резиденции. Между ними и вооружёнными людьми завязалась перестрелка. Впоследствии силовики сняли оцепление и покинули площадь Республики.
В ходе столкновений в Алма-Ате погибли более десяти сотрудников правоохранительных органов, десятки были ранены. В результате массовых беспорядков в различных регионах республики пострадали более тысячи человек.
О том, как проходит контртеррористическая операция в Казахстане, — в фотогалерее NEWS.ru.
Сожжённая машина на улице в Алма-Ате. В Казахстане проходят массовые акции, вызванные ростом цен на сжиженный газ
Sputnik/РИА Новости
Военнослужащие дежурят у международного аэропорта Нурсултан Назарбаев в Нур-Султане. В Казахстане проходят массовые акции, вызванные ростом цен на сжиженный газ. 5 января протестующие подожгли здания администрации, прокуратуры
Sputnik/РИА Новости
zakon.kz
Горящее здание акимата в городе Алма-Ата
Валерий Шарифулин/ТАСС
Контртеррористическая операция в Алма-Ате
Валерий Шарифулин/ТАСС
Казахстан. Алма-Ата. Военнослужащие во время контртеррористической операции против участников массовых акций и беспорядков
Валерий Шарифулин/ТАСС
Казахстан. Алма-Ата. Военнослужащие во время контртеррористической операции против участников массовых акций и беспорядков. Акции протеста в Казахстане начались 2 января в городах Жанаозен и Актау, где жители митинговали против высоких цен на топливо
Валерий Шарифулин/ТАСС
Столкновения и грабежи в Казахстане
t.me/shot_shot/Global Look Press
В Казахстане проходят массовые акции, вызванные ростом цен на сжиженный газ
Sputnik/РИА Новости
Последствия беспорядков в Алма-Ате
Валерий Шарифулин/ТАСС
Последствия беспорядков в Алма-Ате
Валерий Шарифулин/ТАСС