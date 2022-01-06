Толпы бандитов: как проходит контртеррористическая операция в Казахстане

В ночь на 6 января в Алма-Ате и в других городах Казахстана началась антитеррористическая спецоперация, в которой участвуют военные и представители силовых ведомств.

Организаторы беспорядков ранее предприняли несколько попыток захвата административных зданий и управлений полиции в Алма-Ате. В результате столкновений с силовиками десятки нападавших были ликвидированы, сейчас их личности устанавливаются.

Во время протестов совершались акты мародёрства. Так, в различных районах Алма-Аты преступники крушили офисы, ломали банкоматы и магазины. В здании аэропорта магазины электроники, отделения банков и продуктовые лавки были разграблены мародёрами.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Алма-Ате толпы бандитствующих элементов измываются над военнослужащими, голыми водят по улицам и подвергают насилию женщин.

Утром 6 января военные взяли погромщиков в кольцо в центре Алма-Аты. На площади Республики были размещены БТРы и бронемашины. Военные не позволили митингующим подойти к сгоревшему зданию акимата и к президентской резиденции. Между ними и вооружёнными людьми завязалась перестрелка. Впоследствии силовики сняли оцепление и покинули площадь Республики.

В ходе столкновений в Алма-Ате погибли более десяти сотрудников правоохранительных органов, десятки были ранены. В результате массовых беспорядков в различных регионах республики пострадали более тысячи человек.

О том, как проходит контртеррористическая операция в Казахстане, — в фотогалерее NEWS.ru.