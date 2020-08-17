«Только язык силы»: штаб Тихановской призвал белорусов к общей забастовке

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Глава штаба кандидата на пост белорусского президента Светланы Тихановской Мария Мороз обратилась к гражданам страны с призывом устроить всеобщую забастовку, чтобы нанести экономический ущерб властям республики.

Она отметила, что президент Белоруссии Александр Лукашенко «понимает только язык силы и конкретного экономического ущерба».

Нам, значит, придётся показать, что мы готовы нанести им его. Для того чтобы жить во дворцах, им нужны деньги. Чтобы свозить автобусами на провластные митинги людей, им нужны деньги. Мы должны показать им, что не будем больше оплачивать все это из своего кармана. Для этого мы начинаем забастовку, — приводит слова Мороз РИА Новости.

Она призвала народ не бояться из-за, например, просрочек за оплату взятых ранее кредитов, и пообещала, что белорусов не оставят в беде. По словам Мороз, в стране уже созданы фонды помощи.

Белорусская диаспора также собирает средства по всему миру. Даже Илон Маск спрашивает, чем помочь, — заверила глава штаба Тихановской.

Сама кандидат в президенты до этого заявила о готовности занять высший пост в республике, а также о том, что считает себя победителем на выборах и подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании. После она внезапно уехала в Литву, а в Интернете с разницей в несколько часов были опубликованы сразу два обращения. В одном Тихановская заявила, что покинула Белоруссию по собственному желанию, потому что она «слабая женщина». Во втором призвала своих сторонников не выходить на улицы и быть благоразумными.

Затем штаб Тихановской заявил о непризнании официальных итогов выборов, а она сама сообщила о создании в республике координационного совета для обеспечения передачи власти.

Во время протестов милиция и внутренние войска использовали для разгона демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. После этого в Белоруссии начали бастовать рабочие крупнейших предприятий, их сотрудники требовали провести новые выборы и прекратить жёсткое обращение с людьми на демонстрациях.

Согласно данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов, его основная соперница Светлана Тихановская — около 10%. Тихановская и её штаб отказались признавать итоги выборов.

После в Центральной избирательной комиссии Белоруссии заявили, что нет причин признавать президентскую гонку недействительной по отдельным участкам для голосования или пересчитать на них голоса.

17 августа Лукашенко допустил проведение ещё одних президентских выборов в Белоруссии. По словам политика, сказанным в разговоре с пришедшими на встречу с ним белорусами, сначала необходимо принять новый основной закон страны. После этого возможны выборы. В этот де день власти республики сообщили о задержании троих координаторов протестов против президента. Они готовили акцию к его посещению Минского завода колесных тягачей. По данным правоохранительных органов, координаторы «учили людей, что кричать».

Как писал NEWS.ru, ранее писатель Захар Прилепин рассказал, что президент РФ Владимир Путин, узнав о задержании российских бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнера в Белоруссии, сразу созвал совещание.