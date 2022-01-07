Токаев приказал силовикам стрелять по террористам без предупреждения
Сергей Попов
Сергей Попов
12:11, 07 января 2022
Контртеррористическая операция в Алма-АтеФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отдал приказ силовикам открывать огонь на поражение по террористам без предупреждения. По его словам, никакие переговоры власти вести с ними не намерены. Об этом глава государства заявил в обращении к соотечественникам, передаёт ТАСС.
Правоохранительным органам и армии мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения, — сказал Токаев.
Он назвал глупостью призывы из-за рубежа к проведению переговоров для мирного разрешения ситуации. По словам президента, никаких переговоров «с преступниками и убийцами» быть не может. Глава государства подчеркнул, что силовикам противостоят вооружённые и подготовленные бандиты, в том числе и иностранные.
Токаев добавил, что спецоперация в республике продолжается — боевики, отказавшиеся сложить оружие, будут уничтожены, а задержанных в ходе беспорядков привлекут «к строжайшей ответственности».
Президент Казахстана выразил благодарность главам стран ОДКБ за поддержку. Особо он отметил российского лидера Владимира Путина, который «быстро и по-товарищески» отреагировал на просьбу о помощи.
Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни нового года из-за резкого повышения цены на газ. С 4 января в Алма-Ате происходят столкновения манифестантов с полицией. Участники акций требуют от властей немедленной смены политического режима в стране.
В республике введён режим чрезвычайного положения. По просьбе Токаева Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в Казахстан.
Как сообщалось ранее, руководит действиями миротворцев ОДКБ командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков В состав миротворческих сил РФ входят подразделения 45-й бригады спецназа ВДВ, 98-й дивизии ВДВ и 31-й отдельной бригады ВДВ.