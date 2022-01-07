Токаев приказал силовикам стрелять по террористам без предупреждения

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отдал приказ силовикам открывать огонь на поражение по террористам без предупреждения. По его словам, никакие переговоры власти вести с ними не намерены. Об этом глава государства заявил в обращении к соотечественникам, передаёт ТАСС.

Правоохранительным органам и армии мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения, — сказал Токаев.

Он назвал глупостью призывы из-за рубежа к проведению переговоров для мирного разрешения ситуации. По словам президента, никаких переговоров «с преступниками и убийцами» быть не может. Глава государства подчеркнул, что силовикам противостоят вооружённые и подготовленные бандиты, в том числе и иностранные.

Токаев добавил, что спецоперация в республике продолжается — боевики, отказавшиеся сложить оружие, будут уничтожены, а задержанных в ходе беспорядков привлекут «к строжайшей ответственности».

Президент Казахстана выразил благодарность главам стран ОДКБ за поддержку. Особо он отметил российского лидера Владимира Путина, который «быстро и по-товарищески» отреагировал на просьбу о помощи.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни нового года из-за резкого повышения цены на газ. С 4 января в Алма-Ате происходят столкновения манифестантов с полицией. Участники акций требуют от властей немедленной смены политического режима в стране.

В республике введён режим чрезвычайного положения. По просьбе Токаева Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в Казахстан.

Как сообщалось ранее, руководит действиями миротворцев ОДКБ командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков В состав миротворческих сил РФ входят подразделения 45-й бригады спецназа ВДВ, 98-й дивизии ВДВ и 31-й отдельной бригады ВДВ.