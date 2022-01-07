Токаев рассказал о шести волнах атак боевиков в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал в Twitter о ситуации в стране. Свои посты он делал на английском языке. Он объяснил, из-за чего начались протесты и какие действия власти планируют предпринимать в дальнейшем.

По словам президента, второго января 2022 года он поручил правительству оперативно отерагировать а просьбы протестующих в Западном Казахстане и отрегулировать цены на сжиденный природный газ.

К сожалению, протесты в ряде областей Казахстана и Алматы привели к эскалации насилия. Поэтому я решил отправить правительство в отставку и ввел комендантский час, — рассказал он.

По словам главы государства, усилия не дали результатов и протесты привели к дальнейшей эскалации насилия. При этом Токаев подчеркнул, что страна столкнулась с «хорошо подготовленными и скоординированными исполнителями и террористическими группами», командование которыми происходило из единого центра.

Некоторые из них говорили не на казахском языке. В Алма-Ате произошло по меньшей мере шесть волн нападений террористов, общее количество которых составило 20 тысяч, — подчеркнул Токаев.

Он отметил, что власти не будут вести никаких переговоров с террористами. При этом в стране продолжат обеспечивать безопасность и защиту иностранных диппредставительств, а также персонала и имущества зарубежных компаний и инвесторов.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни нового года из-за резкого повышения цены на газ. С 4 января в Алма-Ате происходят столкновения манифестантов с полицией. Участники акций требуют от властей немедленной смены политического режима в стране.

Режим чрезвычайного положения на фоне беспорядков был введён на всей территории Казахстана. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после соответствующего обращения главы Казахстана.