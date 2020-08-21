Тихановская выступила за экономические связи Белоруссии с Россией

https://static.news.ru/photo/3284da56-e50f-11ea-ab5e-fa163e074e61_660.jpg Светлана Тихановская Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выразила мнение, что республика будет поддерживать экономические связи с Россией в случае прихода к власти оппозиции.

Совершенно очевидно, что Россия наш сосед. И что Белоруссия поддерживает коммерческие связи с РФ, причём даже в больших объёмах, чем с Европейским союзом, — сказала Тихановская в интервью французскому публицисту Бернар-Анри Леви для газеты Le Journal du Dimanche.

Она подчеркнула, что не является ни экономистом, ни политиком, однако считает, что никто не будет выступать против связей с РФ.

Также, по её мнению, никто не сделает «поворота на 180 градусов, потому что Белоруссия — это не Украина».

Вот уже вторую неделю не стихают масштабные акции протеста в Белоруссии. Они начались после подведения предварительных итогов голосования на президентских выборах, завершившихся 9 августа. На них, по официальным данным, победил бессменный руководитель республики. Однако протестующие считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и победила кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.

Как ранее писал NEWS.ru, президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос о том, как бы он повёл себя, оказавшись на месте белорусского лидера Александра Лукашенко и столкнувшись с массовыми протестами несогласных с результатами выборов.