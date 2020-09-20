Тихановская рассказала, почему не контактирует с представителями России

https://static.news.ru/photo/14dcd516-fb31-11ea-a090-fa163e074e61_660.jpg Фото: Светлана Тихановская/facebook.com

Бывший кандидат в президенты Белоруссии и главный оппонент действующего главы государства Александра Лукашенко Светлана Тихановская в разговоре с российскими журналистами прокомментировала отсутствие контактов оппозиционных сил республики с официальными представителями Кремля.

Она сообщила, что не может точно ответить на данный вопрос. По словам политика, подобные контакты — это дело каждой страны в отдельности. Есть те, кто поддерживает белорусскую оппозицию, а есть те, кто не поддерживает.

Тихановская также высказалась по поводу встречи президента РФ Владимира Путина с Лукашенко, в результате которой Москва решила выделить официальному Минску обещанный кредит в размере 1,5 миллиарда долларов на погашение долгов и рефинансирование займов. Как отметила экс-кандидат в белорусские лидеры, оппозиции очень жаль, что Путин поддержал Лукашенко, а не народ.

Но это его решение, его выбор, мы на него никак повлиять не можем. КС оппозиции открыт к диалогу. Я тоже открыта к диалогу с представителями Российской Федерации, — цитирует Тихановскую РБК.

Массовые протесты в Белоруссии начались после выборов 9 августа. Они продолжаются по сей день. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

Как ранее передавал NEWS.ru, Светлана Тихановская заявила, что просит не рассматривать себя в качестве будущего главы государства. По словам политика, она сама не рассматривает себя таким образом.