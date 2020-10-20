Тихановская призвала силовиков встать на сторону народа

https://static.news.ru/photo/f9bb7a02-12ab-11eb-94d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zygimantas Gedvila/Global Look Press

Бывший кандидат президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к силовикам с призывом «перейти на сторону народа» и не исполнять «преступные приказы» властей. В обмен она пообещала освободить их от люстрации.

В своём Telegram-канале Тихановская заверила, что «поголовной люстрации не будет», ответственность персонально понесут те силовики, кто совершал преступления.

Она также добавила, что «новой Беларуси» будет нужна система силовых ведомств. Тихановская предложила их сотрудникам связать с оппозицией и сделать «публичное обращение с поддержкой своего народа».

В Белоруссии уже третий месяц не прекращаются акции протеста против, как считают их участники, нечестно выигравшего президентские выборы Александра Лукашенко. Люди требуют его отставки, новых выборов и

Ранее NEWS.ru писал, что Тихановская выдвинула ультиматум Лукашенко. Она потребовала, чтобы президент республики объявил о своей отставке, освобождения всех политзаключенных и прекращения насилия на улицах. Если эти условия не будут соблюдены до 25 октября, с 26-го начнётся национальная забастовка «всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах».