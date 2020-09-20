Тихановская попросила не видеть в ней будущего президента Белоруссии

https://static.news.ru/photo/a7b1415e-fb24-11ea-bfa6-fa163e074e61_660.jpg Светлана Тихановская Фото: Darius Mataitis/www.imago-images.de/Global Look Press

Экс-кандидат в президенты Белоруссии и главный оппонент действующего лидера Александра Лукашенко Светлана Тихановская заявила, что просит не рассматривать себя в качестве будущего главы государства. По словам политика, она сама не рассматривает себя таким образом.

Тихановская подчеркнула, что её предвыборная кампания состояла из трёх пунктов. Первым из них было проведение повторных выборов — честных, прозрачных и открытых. Политик уверена, что по результатам нового голосования в республике будет избран новый сильный лидер. И с ним президент России Владимир Путин нашёл бы, о чём договориться.

Путин разговаривал бы с ним, как с равным, если он не видит во мне человека, с которым он может поговорить, — цитирует экс-кандидата в президенты РБК.

Последнее заявление Тихановская сделала в ответ на вопрос, почему Кремль не видит в ней политическую фигуру, на которую можно было бы опереться. Москва уже несколько раз отмечала, что Лукашенко избрали законно. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, правительство приветствует желание белорусской оппозиции развивать отношения с РФ. Однако со стороны протестующих на этот счёт ни одной позиции высказано не было.

Массовые протесты в Белоруссии начались после выборов 9 августа. Они продолжаются по сей день. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

После начала митингов был создан Координационный совет оппозиции Белоруссии. Членами его президиума стали семь человек. Шесть из них, кроме нобелевского лауреата по литературе Светланы Алексиевич, в настоящее время либо арестованы, либо находятся за рубежом. Тихановская в целях безопасности уехала в Литву.

Как писал NEWS.ru, Тихановская осудила задержания участниц несанкционированного женского марша, который состоялся в Минске.