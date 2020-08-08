Тихановская покинула свою квартиру в Минске ради безопасности

https://static.news.ru/photo/8f969ea6-d9b0-11ea-b4fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Главная соперница Александра Лукашенко на президентских выборах в Белоруссии Светлана Тихановская в целях безопасности вынуждена была покинуть свою квартиру в Минске.

После задержания двух своих основных помощников Светлана Тихановская была вынуждена покинуть свою квартиру, — сообщила пресс-секретарь политика Анна Красулина.

По словам пресс-секретаря, Тихановская не покинет Минск, однако ночевать в своём доме не будет, чтобы не оставаться одной. Кандидат, представляющий оппозиционные силы, сейчас находится в окружении членов штаба и журналистов, сообщил «Интерфакс».

Президентские выборы назначены в Белоруссии на 9 августа. Досрочное голосование в республике длится уже четыре дня. Явка избирателей за это время составила более 32%. Кандидатами на пост президента зарегистрированы пять человек, включая действующего главу страны Александра Лукашенко.

Тихановская является кандидатом от объединённой оппозиции. Она баллотируется вместо своего арестованного мужа — оппозиционера и блогера Сергея Тихановского. Её поддержали штабы выбывших из гонки конкурентов Лукашенко Виктора Бабарико (задержан) и Валерия Цепкало (эмигрировал).

Как писал NEWS.ru ранее, правоохранительные органы задержали Андрея Смоленчука, который является доверенным лицом кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.