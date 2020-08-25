Тихановская опровергла антироссийскую направленность протестов в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/d6acfa34-e6c5-11ea-8363-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulf Mauder/Global Look Press

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выступила перед Европарламентом по видеосвязи. Она заявила, что протесты в Белоруссии не направлены против России, но и не являются пророссийскими.

Также акции в стране не связаны с переориентацией на Евросоюз или против неё, передаёт «Интерфакс».

Революция в Белоруссии не является геополитической. Она не является ни пророссийской, ни антироссийской. Происходит мирная революция, — подчеркнула она.

По её словам, речь идёт только о праве жителей свободно и честно выбирать своих лидеров.

Это требование протестующих на улицах, это лозунг бастующих на многочисленных заводах по всей стране. Это желание всего народа, — отметила она.

Тихановская добавила, что участники протестов не являются оппозицией, так как их большинство. Белоруссия хочет быть частью Европы, а первостепенную важность для страны представляют европейские нормы, которые гарантируют права человека, независимый суд, верховенство закона и свободу СМИ.

Она попросила другие государства уважать суверенитет и территориальную целостность Белоруссии, а также поблагодарила Европарламент за поддержку.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются протесты. Их участники недовольны очередной победой в президентских выборах действующего главы государства Александра Лукашенко. Они считают, что итоги голосования сфальсифицированы. По мнению оппозиции, пост президент должна занять ближайшая соперница Лукашенко Светлана Тихановская, набравшая, по данным ЦИК, 10,09% голосов.

Протесты сопровождались жёсткими задержаниями.

Во время предыдущих акций силовики применяли водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. С обеих сторон есть большое количество пострадавших, как минимум один человек погиб. Позднее акции стали проходить спокойнее, жёсткие задержания прекратились.

Ранее NEWS.ru писал, что в Минске протестующие устроили флешмоб с импровизированной тюрьмой. Его цель — показать, как содержались задержанные во время демонстраций люди. Участники акции нарисовали на асфальте контуры камеры, рассчитанной на шестерых, и встали туда вместе в количестве 50 человек. Именно столько людей заталкивали силовики в одну камеру из-за нехватки помещений для задержанных на митингах в первые дни протестов.