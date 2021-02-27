Тихановская назвала дату отставки Лукашенко

https://static.news.ru/photo/5edf9098-79d2-11eb-95e1-96000091f725_660.jpg Светлана Тихановская Фото: AP Photo/Raul Mee/ТАСС

Бывший кандидат в президенты Белоруссии и лидер местной оппозиции Светлана Тихановская считает, что белорусский президент Александр Лукашенко весной покинет пост главы государства.

Режим Лукашенко падёт ещё в этом году. Думаю, весной он уйдёт, — сказала она в интервью немецкому изданию Bild am Sonntag.

Тихановская подчеркнула, что отставка произойдёт в результате роста давления на власти Белоруссии.

Свою роль сыграет давление на режим внутри страны. Когда все, кто против, будут действовать разными способами. Нас большинство. Надеемся на прочный союз между новым правительством Соединённых Штатов и ЕС. Давление будет расти день ото дня, в какой-то момент оно станет для Лукашенко слишком сильным, и он уйдёт, — заявила она.

По словам Тихановской, многим белорусам кажется, что ничего не меняется, но в действительности «за последние шесть месяцев изменилась вся страна». Она добавила, что некоторым хотелось бы «более агрессивной революции», но сама она верит в «мирный протест» и выступает за «мирное решение».

Оппозиционер выразила благодарность ЕС за помощь, однако при этом посетовала на бюрократию, из-за которой, по её мнению, Евросоюз медленно действует и не вводит более жёстких санкций.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил , что власти готовы к обострению ситуации в республике. По его словам, 2021-й станет сложным годом. Политик добавил, что в Минске должны изучить все возможные варианты развития событий «до мелочей», учитывая опыт Белоруссии, а также РФ, Армении, Киргизии и Украины.

В Белоруссии больше полугода продолжаются акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Силовики нередко применяют жёсткие методы разгона протестующих. Впрочем, в последние недели после многочисленных арестов противников действующей власти активность протестов существенно снизилась.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего главу государства Александра Лукашенко в ходе голосования отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. Оппозиция и многие страны мира итоги выборов в Белоруссии не признали, писал NEWS.ru