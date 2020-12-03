Тихановская готова стать президентом Белоруссии в переходный период

https://static.news.ru/photo/600329ec-355f-11eb-9f2c-fa163e074e61_660.jpg Светлана Тихановская Фото: via www.imago-images.de/Global Look Press

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, которая участвовала в выборах президента страны, готова возглавить государство в период перехода власти от действующего главы Александра Лукашенко к новому политику.

Меня многие спрашивают, готова ли я быть лидером народа в этот момент. Да. Я официально заявляю, что готова возглавить страну в переходный период, — сказала она в видеообращении.

Политик отметила, что после протестов и давления на власть обязательно начнётся период диалога. Её выступление размещено в официальном Telegram-канале пресс-службы.

Ранее NEWS.ru писал, что Тихановская заявила о желании встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы узнать позицию Москвы по ситуации в республике. По её словам, соседские взаимоотношения между Россией и Белоруссией продолжатся и в будущем.

В Белоруссии почти четыре месяца продолжаются массовые акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. При этом силовики зачастую применяют жёсткие методы разгона протестующих.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко в ходе голосования отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. Оппозиция и страны Запада итоги выборов в Белоруссии не признали.