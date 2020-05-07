СЖР отреагировал на высылку корреспондента Первого канала из Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал жителям страны рекомендации, которые, по его мнению, должны защитить людей от коронавируса. Он посоветовал выходить на улицу и кататься на велосипеде.

Это поможет «продышаться» и лёгкие «заработают как следует», передаёт Reform.by. Он отметил, что люди, которые сидят дома, «сопли развесив», не могут быть здоровыми. Также политик попросил мужчин не знакомиться с...