Страны СНГ

СЖР отреагировал на высылку корреспондента Первого канала из Белоруссии

10:57, 07 мая 2020

В Союзе журналистов России возмутились решением Белоруссии выслать корреспондента Первого канала из страны и лишить аккредитации всю съемочную группу. Об этом говорится в распространённом заявлении союза..

Мы расцениваем меры, предпринятые белорусской стороной, как чрезмерные и призываем прекратить давление на российских журналистов и постараться как можно скорее найти пути выхода из этой ситуации, — заявили в СЖР.

Для урегулирования инцидента Союз журналистов России намерен обратиться в МИД Белоруссии. Журналисты намерены добиваться подробных разъяснений со стороны белорусских властей, отмечает ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала после того, как российские журналисты сделали сюжет о ситуации с коронавирусом в этой стране. Ведущие заявили, что журналистов лишили аккредитации «по закону» и вынесли им предупреждение.

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