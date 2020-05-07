СЖР отреагировал на высылку корреспондента Первого канала из Белоруссии

В Союзе журналистов России возмутились решением Белоруссии выслать корреспондента Первого канала из страны и лишить аккредитации всю съемочную группу. Об этом говорится в распространённом заявлении союза..
Мы расцениваем меры, предпринятые белорусской стороной, как чрезмерные и призываем прекратить давление на российских журналистов и постараться как можно скорее найти пути выхода из этой ситуации, — заявили в СЖР.
Для урегулирования инцидента Союз журналистов России намерен обратиться в МИД Белоруссии. Журналисты намерены добиваться подробных разъяснений со стороны белорусских властей,
Ранее NEWS.ru сообщал, что МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала после того, как российские журналисты сделали сюжет о ситуации с коронавирусом в этой стране. Ведущие заявили, что журналистов лишили аккредитации «по закону» и вынесли им предупреждение.
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