https://static.news.ru/photo/9b7e2964-c30e-11e9-b477-fa163e074e61_660.jpg Алмазбек Атамбаев Фото: youtube.com/Global Look Press

Суд Первомайского района Бишкека оставил бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева под стражей до 26 октября.

Заседание суда состоялось в здании Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ). Атамбаев содержится в следственном изоляторе ГКНБ с 8 августа.

Атамбаев стал фигурантом двух уголовных дел о коррупции. Об этом заявил его адвокат Сергей Слесарев. Он пояснил, что экс-главу республики подозревают в причастности к незаконным сделкам с земельными участками. Бывший президент Киргизии был задержан 8 августа. В настоящее время он находится под арестом. В его доме при обыске было обнаружено большое количество оружия.

Как ранее писал News.ru, сотрудники милиции Киргизии провели обыск в доме у родственника Атамбаева. В ходе следственных действий была обнаружена крупная сумма денег — 170 тысяч сомов ($2,5 тысячи) и $318 тысяч.