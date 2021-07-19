Суд Минска вынес приговоры участникам оппозиционных Telegram-чатов

Суд Минска вынес приговор 11 участникам оппозиционных Telegram-чатов, назначив им от пяти до девяти лет колонии усиленного режима. Об этом сообщает ТАСС.

Участников оппозиционных Telegram-чатов признали виновными по трём статьям — 218 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества), 293 (Участие в массовых беспорядках), 295 (Незаконное действие в отношении огнестрельного оружия и боеприпасов).

Фигурантами дела также стали два члена Координационного совета белорусской оппозиции — Ростислав Стефанович и Сергей Плонис. Их приговорили к восьми годам лишения свободы.

В республике с начала августа 2020 года проходили мирные протестные акции. Поводом для них послужили официальные итоги президентских выборов, согласно которым Лукашенко в шестой раз одержал победу в борьбе за пост главы государства. Протестующие уверены, что результаты голосования сфальсифицированы. Они требуют отставки Лукашенко и проведения новых выборов.