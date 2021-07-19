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Суд Минска вынес приговоры участникам оппозиционных Telegram-чатов

16:58, 19 июля 2021
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Суд Минска вынес приговор 11 участникам оппозиционных Telegram-чатов, назначив им от пяти до девяти лет колонии усиленного режима. Об этом сообщает ТАСС.

Участников оппозиционных Telegram-чатов признали виновными по трём статьям  — 218 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества), 293 (Участие в массовых беспорядках), 295 (Незаконное действие в отношении огнестрельного оружия и боеприпасов).

Фигурантами дела также стали два члена Координационного совета белорусской оппозиции  — Ростислав Стефанович и Сергей Плонис. Их приговорили к восьми годам лишения свободы.

В республике с начала августа 2020 года проходили мирные протестные акции. Поводом для них послужили официальные итоги президентских выборов, согласно которым Лукашенко в шестой раз одержал победу в борьбе за пост главы государства. Протестующие уверены, что результаты голосования сфальсифицированы. Они требуют отставки Лукашенко и проведения новых выборов.

Ранее Верховный суд Белоруссии приговорил бывшего главу ОАО «Белгазпромбанк» и экс-кандидата в президенты республики Виктора Бабарико к 14 годам лишения свободы. Также ему назначили штраф в размере пять тысяч базовых величин ($57 тыс. по текущему курсу белорусского рубля). Кроме того, Бабарико запрещено занимать должности, которые связаны с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных обязанностей

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