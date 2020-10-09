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Стрельба в центре Бишкека попала на видео

15:08, 09 октября 2020 14
Фото: Абылай Саралаев/ТАСС

На центральной площади столицы Киргизии Бишкека 9 октября начались столкновения между участниками акции протеста.

На площади собрались сторонники бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Омурбека Бабанова. Протестующие применяют друг против друга палки, пластиковые бутылки, слышна стрельба.

После прошедших в Киргизии 4 октября парламентских выборов столицу страны охватили акции протеста. Манифестанты требовали пересмотра итогов голосования. Согласно предварительным результатам, в законодательный орган прошли только проправительственные и центристские партии, а ещё 11 политических объединений не смогли преодолеть пороговый барьер в 7%.

Позднее ЦИК Киргизии признала выборы недействительными. Кроме того, члены комиссии единогласно одобрили предложение о снижении семипроцентного избирательного порога перед повторными выборами в парламент. Как писал NEWS.ru, новое голосование будет назначено до 6 ноября.

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