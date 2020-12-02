Сторонники Санду потребовали распустить парламент

https://static.news.ru/photo/ef923cbc-3549-11eb-bfd3-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/ParliamentRM

Около тысячи сторонников избранного президента Молдавии Майи Санду собрались перед зданием парламента. Люди недовольны планами депутатов вывести из подчинения главы государства Службу информационной безопасности.

Протестующие с транспарантами в руках перекрыли движение на главном проспекте молдавской столицы, передаёт ТАСС. Они требуют отправить в отставку правительство и провести досрочные выборы парламента.

Тем временем парламентарии собрались на пленарное заседание. Представители оппозиции потребовали снять с повестки дня инициативу о выводе из подчинения президента спецслужбы. Однако эта инициатива не набрала необходимого количества голосов.

Санду в ходе второго тура президентских выборов в республике набрала 57,7% голосов. Её соперник, действующий президент страны Игорь Додон, сумел заручиться поддержкой только 42,2% избирателей. Он признал поражение на выборах и заявил, что не будет препятствовать вступлению Санду в должность. Срок полномочий Додона истекает 23 декабря.

Ранее Санду заявила, что законопроект о выводе из-под контроля президента Службы информационной безопасности грозит тем, что ключевые для борьбы с коррупцией ведомства останутся под контролем других сил. Таким образом, считает избранный президент, режим нынешнего лидера пытается украсть голоса граждан, писал NEWS.ru.