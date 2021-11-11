Сторонники армянской оппозиции попытались ворваться в здание правительства

Сторонники армянской оппозиции, протестующие против установления азербайджанских таможенных пунктов на дороге Горис-Капан, попытались ворваться в здание правительства в Ереване. Полицейские приняли меры, чтобы оттеснить демонстрантов, в результате чего произошла потасовка между ними и митингующими. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

Оппозиционеры также намеревались перекрыть движение на площади Республики, однако силовики вытолкнули их с проезжей части.

Участники акции обвинили премьер-министра Армении Никола Пашиняна в предательстве. В митинге, в частности, приняли участие депутаты от блока «Айастан». Позднее полиция Армении начала задержания участников акции.

Дорога Горис-Капан связывает Сюникскую область Армении с остальной частью республики. Она имеет стратегическое значение для доставки грузов из Ирана. Азербайджан, установив КПП на небольшом участке трассы, де-факто получает контроль над всей трассой. Существует объездной путь, но большегрузные машины преодолевают его с трудом, так как он очень узкий.

Ранее сторонники «Айастана», возглавляемого экс-президентом Армении Робертом Кочаряном, вышли на митинг с требованием сменить власть. Акции протеста были приурочены к годовщине подписания трёхстороннего договора лидеров России, Азербайджана и Армении, остановившего кровопролитие в Карабахе. Оппозиционеры считают документ «вражеским», обвиняют руководство страны в поражении в Карабахской войне, а также в потере территорий.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.

При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.