Стало известно о задержании в Минске журналистов Daily Storm и «Медузы»

https://static.news.ru/photo/f04a4cb2-dae5-11ea-9785-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии жёстко задержали корреспондентов Daily Storm и «Медузы». К репортёрам применили насилие несмотря на то, что те не оказывали сопротивления.

О задержании из автозака сообщили сотрудники Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко, они заверили, что серьёзных травм у них нет. Однако, по их словам, специальный корреспондент «Медузы» Максим Солопов был сильно избит. Позднее связь с ними пропала.

По данным издания, журналистов везли в Московское РУВД Минска. Daily Storm обратился в российское консульство в Белоруссии и посольство, передаёт «Коммерсант».

«Медуза» также сообщила, что не смогла связаться со своим сотрудником.

Ранее в Минске были задержаны журналисты «Дождя», причиной стало отсутствие у них аккредитации на работу. В арендованной ими квартире прошёл обыск. Главный редактор телеканала Тихон Дзядко заявил, что необходимые документы были поданы за два месяца, однако ответа редакция так и не дождалась. Журналисты вернулись в Россию, им на пять лет запретили въезд в республику.

Кроме этого, телеканал RT сообщил, что два стрингера видеоагентства Ruptly были задержаны в белорусской столице. Связь с ними также была прервана на много часов.

В свою очередь сотрудники телеканала «Белсат» проинформировали о задержании в Минске официального представителя Ирины Славниковой.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. Центризбирком заявил, что, по предварительным данным, за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовало 80,23% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую — 9,9%. Явка составила 84,23%.

В штабе Тихановской результаты голосования не признали. Там заявили о многочисленных фальсификациях и подтасовках.

После завершения выборов в стране вспыхнули массовые акции протеста. Они сопровождались жёсткими задержаниями. Милиция применила против протестующих водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Есть пострадавшие с обеих сторон.

Следственный комитет республики возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и насилии по отношению к полицейским, писал NEWS.ru.