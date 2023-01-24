Стало известно, кто реально попросил Минск заключить пакт о ненападении Политолог Марков: США попросили Минск заключить с Киевом пакт о ненападении

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Александр Лукашенко

США попросили Минск заключить с Киевом пакт о ненападении, такое мнение в беседе с NEWS.ru выразил политолог Сергей Марков. По его словам, Украина является марионеткой Вашингтона и одной из «ипостасей спецслужб», поэтому Америка предложила белорусскому лидеру Александру Лукашенко подписать такой договор.

Причина понятна: чтобы Белоруссия взяла на себя обязательство не участвовать в боевых действиях по освобождению Украины совместно с армией России, так как США хотят продолжать оккупировать Украину, делать ее антироссией. Неравенство сторон еще в том, что Россия и Белоруссия придерживаются традиционного принципа — договоры должны соблюдаться, а Украины не существует как независимого государства, за нее все решают США, а США отказались от принципа соблюдения подписанных договоров, — сказал Марков.

По мнению политолога, этот пакт бессмысленно подписывать для Минска. Эксперт уверен, что соблюдать соглашение будет только Белоруссия, а Украина в выгодный момент может совершить агрессию против республики и нарушить договор.

Ранее Лукашенко заявил, что Киев предложил Минску заключить пакт о ненападении. Белорусский лидер указал, что такие заявления вызывают сомнения, поскольку на Украине продолжают вооружать боевиков и экстремистов. Лукашенко подчеркнул, что у страны и так много вопросов по периметру своих границ.