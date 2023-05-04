Стало известно, когда Пашинян посетит Москву Пашинян заявил в Праге, что посетит Москву на будущей неделе

Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправится в Москву на следующей неделе. Об этом политик сообщил во время своего выступления в Центре трансатлантических отношений в Праге. Его слова приводит ТАСС.

Ситуация [на Украине] полностью непредсказуема, нет аналитической, политологической структуры, которая может предсказать, что будет через месяц. Точно могу сказать только одно, что на следующей неделе я отправлюсь в Москву, - сообщил армянский премьер, отвечая на вопрос о своей позиции в отношении конфликта на Украине.

Пашинян прибыл в Чехию с официальным визитом 4 мая. У него запланирован ряд встреч с руководством республики и общение с прессой.

Ранее Пашинян сообщил, что будет рад подписать мирное соглашение с Азербайджаном. По его словам, на переговорном столе в Вашингтоне уже лежит «заветный документ» и теперь все зависит от позиции Баку.

Он также заявил, что Армения должна отказаться от территориальных претензий к соседним странам. По его словам, на такой шаг необходимо пойти ради сохранения государственности.