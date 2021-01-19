Российскую вакцину от коронавируса будут производить в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/12560d12-5a40-11eb-8fe6-fa163e074e61_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

Белоруссия планирует постепенно перейти на производство российской вакцины от коронавируса на своей территории. Об этом сообщил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко на встрече с послом РФ в Минске Дмитрием Мезенцевым.

Ведомства Белоруссии и России плотно взаимодействуют. В ближайшее время мы должны выйти на постепенную локализацию производства в Беларуси российской вакцины, — цитирует ТАСС Головченко.

Как писал NEWS.ru, в конце декабря прошлого года российская вакцина «Спутник V» получила зарубежное регистрационное удостоверение. Как сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), первым государством, официально зарегистрировавшим эту вакцину на своей территории, стала Белоруссия. Сейчас там ведётся совместная с РФПИ работа для локализации производства этой вакцины. Ранее в республике прошли её клинические испытания, в которых приняли участие 100 добровольцев. Регистрация вакцины в Белоруссии и локализация её производства позволят значительно ускорить масштабы вакцинации населения и защитить здоровье граждан, считает гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Ранее производство по созданию вакцины «Спутник V» заработало в Казахстане. На открытии Карагандинского фармацевтического комплекса 21 декабря присутствовал премьер-министр страны Аскар Мамин. Он отметил важность локализации производства препарата на территории Казахстана и добавил, что это позволит начать массовую вакцинацию жителей страны от COVID-19 в феврале 2021 года.