Политолог назвал причину долгого отсутствия Назарбаева на публике

Бывший советник первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и политолог Ермухамет Ертысбаев в эфире телеканала «Атамекен бизнес» сообщил, что первый президент страны может не появляться на публике из-за болезни.

Я выскажу своё личное предположение. <...> У меня такое ощущение, что он тяжело заболел, иначе бы он давно уже обратился к народу, — сказал Ертысбаев.

Также появилась информация, что Назарбаев находится в столице республики Нур-Султане. Он поддерживает постоянную связь с действующим главой государства Касымом-Жомартом Токаевым и проводит ряд консультативных встреч. Назарбаев также созвонился с главами ряда дружественных государств.

В Казахстане в первые дни нового года начались массовые протесты из-за резкого повышения цены на газ. С 4 января в Алма-Ате происходят столкновения манифестантов с полицией. Участники акций требуют от властей немедленной смены политического режима в стране.

Режим чрезвычайного положения на фоне беспорядков был введён на всей территории Казахстана. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после соответствующего обращения главы Казахстана.