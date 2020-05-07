Сотрудника Первого канала заставили уехать из Белоруссии

https://static.news.ru/photo/c3dfd788-9066-11ea-ad52-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Корреспондент российского государственного Первого канала Алексей Кручинин рассказал, как его лишили аккредитации в Министерстве иностранных дел Белоруссии. По его словам, мужчину обязали покинуть страну.

Дипломаты зачитали ему постановление и сказали о необходимости выехать, однако не предоставили никаких официальных документов, передаёт РИА Новости. При этом ему официально не запретили въезд на территорию республики.

Могу только подтвердить, что нас с оператором (гражданин Белоруссии. — NEWS.ru) вызвали в МИД РБ, зачитали постановление комиссии МИД о лишении аккредитации, от меня как гражданина России потребовали покинуть Белоруссию до полуночи. Никаких документов не предоставили. Я уже в России, — отметил он.

Законодательство Белоруссии разрешает иностранным журналистам работать на территории страны только при наличии аккредитации МИД.

Ранее NEWS.ru сообщал, что МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала после того, как российские журналисты сделали сюжет о ситуации с коронавирусом в этой стране. Ведущие заявили, что журналистов лишили аккредитации «по закону» и вынесли им предупреждение. Власти России не планируют ответные меры на высылку корреспондента.