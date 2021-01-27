Снесён последний памятник Ленину на Украине

https://static.news.ru/photo/f30e8b10-60a1-11eb-861a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pozdniakov Vadym/facebook.com

На Украине снесли последний памятник Владимиру Ленину из тех, что расположены на открытой территории. Об этом сообщил глава общественной организации «Свитанок» Вадим Поздняков.

Пал последний памятник Ленину на территории Украины! (Кроме оккупированных и закрытых территорий, как заводы и санатории.) Стоял в селе Старые Трояны Измаильского района Одесской области. Поздравляю всех! — написал Поздняков в Facebook.

После Евромайдана Верховная рада приняла закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов...», который запрещает пропаганду советской символики.

В целом за последние несколько лет в рамках «декоммунизации» в стране были изменены около 52 тысяч топонимов и демонтировано более 2,5 тысячи памятников, большинство которых посвящено вождю мирового пролетариата Владимиру Ленину.

Ранее NEWS.ru писал, что неизвестный похитил со стелы на Волковском кладбище во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга бюст Героя Советского Союза. Злоумышленник выкрал изваяние с одной из могил кладбища.

Как стало известно, неизвестный похитил бюст Героя СССР Василия Мациевича. Зачем злоумышленнику потребовалось именно это изваяние, пока неизвестно.