СМИ сообщают о задержаниях участников протестов в Минске

https://static.news.ru/photo/ccf2489e-323a-11eb-a4d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

Белорусские силовики задержали несколько участников воскресной акции протеста «Марш соседей» в жилом районе Лошица в Минске.

В Лошице возле «Гиппо» (гипермаркет. — NEWS.ru) силовики задерживали людей, — говорится в сообщении портала TUT.BY.

Протестующие собрались в группы от нескольких десятков до нескольких тысяч человек. Они встретились в жилых районах Минска, затем выдвинулись маршем по улицам города. Демонстрации проходят под бело-красно-белыми флагами, участники скандируют «Далучайся» («Присоединяйся»). Колонны демонстрантов идут по улицам в районах Уручье, Малиновка, Курасовщина, Каменная Горка.

На протяжении всего маршрута участников акций сопровождают силовики. Сообщается о задержаниях в отдельных районах города.

Как сообщал NEWS.ru, усиленный состав правоохранителей Белоруссии был стянут в центр Минска перед очередной воскресной несанкционированной акцией протеста оппозиции.

С 9 августа в республике проходят акции протеста против победы действующего президента на очередных выборах. Вышедшие на улицы считают, что во время процедуры голосования имели место фальсификации, поэтому пост главы государства должна занять кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. Лукашенко руководит Белоруссией с 1994 года.