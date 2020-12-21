СМИ: протестующие попытались блокировать кортежу Пашиняна въезд в Сюник

https://static.news.ru/photo/376150b0-4359-11eb-9f9c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из видео/Tert. am/youtube.com

В граничащей с Азербайджаном Сюникской области Армении группа граждан проводит акцию протеста с целью помешать приезду в регион премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Жители приграничных населённых пунктов области уверены, что размещение новых боевых постов азербайджанской армии в соответствии с трёхсторонним соглашением о перемирии в Нагорном Карабахе несёт угрозу их безопасности, передаёт РИА Новости, ссылаясь на армянские СМИ. Премьер-министр Армении ранее анонсировал свой визит в несколько городов Сюникской области — Мегри, Капан, Горис, Сисиан.

Утром 21 декабря группа местных жителей направилась к так называемым Сюникским воротам — въезду в область. Там они планировали заблокировать въезд кортежу Пашиняна. Однако путь протестующим преградили сотрудники полиции.

Наше решение — дойти к «Сюникским воротам», чтобы не позволить Пашиняну въехать в Сюник, — заявил один из участников акции.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией, тлевший много лет из-за территориального спора, возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.

Прекращение боевых действий спровоцировало в Армении массовые акции протеста. Оппозиционные партии призвали своих сторонников к забастовкам с 22 декабря. На этом фоне Саркисян призвал провести досрочные парламентские выборы, а до этого — передать власть правительству национального согласия.

Ранее NEWS.ru писал о том, что 19 декабря в Ереване произошли столкновения сторонников и противников премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Стычки происходили около военного кладбища «Ераблур», где похоронены погибшие в ходе нагорнокарабахского конфликта.