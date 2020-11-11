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СМИ: глава СНБ Армении госпитализирован с сердечным приступом

22:29, 11 ноября 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководитель Службы национальной безопасности Армении Армен Абазян госпитализирован в больницу с сердечным приступом, сообщают местные СМИ.

По информации «Пастинфо», новоназначенный директор СНБ Абазян перевезён в больницу с сердечным приступом, — говорится в сообщении армянского издания pastinfo.am, которое ссылается на собственные источники.

Абазян вступил в должность главы СНБ 8 ноября. До этого пост занимал Микаел Амбарцумян, освобождённый от обязанностей по предложению премьер-министра Никола Пашиняна.

Как писал NEWS.ru, в столице Армении Ереване прошёл митинг оппозиции. Демонстранты недовольны соглашением по Нагорному Карабаху, которое премьер-министр страны Никол Пашинян подписал совместно с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым 10 ноября.

Представители оппозиционных партий выдвинули ультиматум Пашиняну, согласно которому он до полуночи должен добровольно уйти в отставку.

Ранее премьер Армении заявил, что был вынужден подписать соглашение по Карабаху, иначе произошёл бы коллапс. Политик подчеркнул, что в случае продолжения военных действий могли бы пасть несколько городов, в числе которых Степанакерт, Мартуни и Аскеран.

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