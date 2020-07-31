СК Белоруссии: задержанные россияне не собирались лететь в Стамбул

https://static.news.ru/photo/739e3f3c-d35d-11ea-b010-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Задержанные в Белоруссии россияне не собирались лететь в Стамбул, несмотря на наличие авиабилетов. Об этом 31 июля сообщил руководитель следственной группы Александр Агафонов.

При организованной подготовке совершения преступления злоумышленники готовили себе алиби. Ситуация имела место с задержанием 33 граждан РФ, у которых на руках имелись билеты на вылет на 25 июля в Стамбул. Как выяснилось следствием, лететь туда они не собирались, — сказал он в эфире белорусского телеканала ОНТ.

Ранее председатель Следственного комитета Белоруссии Иван Носкевич разрешил российскому консулу посетить бойцов ЧВК Вагнера, которых задержали под Минском.

О задержании 33 боевиков иностранной ЧВК написали белорусские СМИ. Затем появилась информация о том, что они в ночь на 25 июля 2020 года заселились в одну из гостиниц Минска, а несколько дней спустя переехали в санаторий в Минском районе. Там отметили, что эти люди привлекали к себе внимание странным поведением — они не употребляли спиртного и не посещали увеселительных заведений.

В правоохранительных органах Белоруссии заявили, что задержанные являются гражданами РФ из ЧВК Вагнера. В республику они якобы прибыли для дестабилизации обстановки в период президентских выборов. Между тем в Следственном комитете республики сообщили, что бойцы российской ЧВК Вагнера были задержаны в рамках расследования дела блогера Сергея Тихановского, жена которого Светлана участвует в выборах президента страны. В отношении Тихановского и оппозиционного политика Николая Статкевича возбудили дело о приготовлениях к массовым беспорядкам. Сотрудники российской военной компании были задержаны именно в рамках расследования этого дела.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва пока не имеет полной информации о ситуации с российскими «наёмниками», которые якобы прибыли в Белоруссию для дестабилизации обстановки перед выборами. По словам представителя Кремля, многое в этой истории остаётся непонятным. Он уточнил, что пока лидеры двух стран не связывались по этому поводу. Он отметил, что Белоруссия является ближайшим партнёром и союзником России.

Как заявил посол России в Минске Дмитрий Мезенцев, российские граждане, которых в Минске называют наёмниками ЧВК Вагнера, могли быть сотрудниками ЧОП, которое по контракту охраняет энергетические объекты за рубежом. Дипломат предположил, что они направлялись в третью страну и, опоздав на рейс из Минска, решили остановиться в санатории. По слова Мезенцева, каждый из приехавших россиян имел трудовой договор с одной из коммерческих фирм, которая зарегистрирована в Белоруссии. Он подчеркнул, что трактовка этого инцидента как попытка вмешательства в выборы президента Белоруссии помогает «недругам Союзного государства вносить разлад в братские отношения» между странами.

Посол добавил, что российская сторона потребовала предоставить доступ сотрудников консульства к российским гражданам, соответствующая нота уже направлена в МИД Белоруссии, писал NEWS.ru.