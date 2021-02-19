Силовики в Белоруссии не стали возбуждать дело из-за смерти протестующего

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Белорусские силовики 10 августа прошлого года законно применили нелетальное оружие против участника несанкционированной акции протеста Александра Тарайковского. Мужчина скончался на месте происшествия. Об этом заявил председатель Следственного комитета Белоруссии Иван Носкевич.

Сотрудники правоохранительных органов действовали исключительно в рамках имеющихся у них инструкций и применили в отношении Тарайковского нелетальное оружие, действие которого направлено не на поражение, а на его физическую остановку, с безопасного расстояния, исключающего летальный исход, — цитирует главу СК БелТА.

Он назвал произошедшее с Тарайковским стечением трагических обстоятельств, когда одно из ранений оказалось проникающим и он умер на месте происшествия.

Глава СК подчеркнул, что погибший провоцировал силовиков. Они не могли знать истинные цели его действий, а также думали, что у него может быть оружие или взрывчатые вещества, и воспринимали протестующего как реальную угрозу жизни не только для силовиков, но и для самих протестующих. Носкевич подчеркнул, что именно поэтому в возбуждении уголовного дела по факту смерти Тарайковского было отказано.

Протестующий Александр Тарайковский погиб у метро «Пушкинская» в Минске 10 августа. На кадрах видеозаписи был виден дым от выстрелов со стороны сотрудников правоохранительных органов.

Как писал NEWS.ru, в начале февраля на территории России были задержаны четыре организатора массовых беспорядков, которые произошли в Белоруссии. По словам начальника международно-правового отдела СК Белоруссии Михаила Вавуло, документы на экстрадицию задержанных направлены в Россию, но пока находятся в стадии рассмотрения.