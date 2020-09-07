Силовики Белоруссии задержали 633 человека на протестах 6 сентября

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Белорусские силовики задержали 633 человека, принимавших участие в акции протеста 6 сентября 2020 года. Общее число митингующих по всей стране составило около 31 тысячи, передаёт пресс-служба МВД республики.

6 сентября, в различных населённых пунктах республики зафиксировано 42 протестные акции. МВД приняты необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности их проведения. Общее количество участников составило около 31 тысячи человек, — пишет РИА Новости с ссылкой на Telegram-канал ведомства.

Стражи порядка отметили, что до рассмотрения судом дел об административных правонарушениях в места содержания задержанных водворены 363 человека.

В Белоруссии 6 сентября прошла очередная акция протеста. Накануне мероприятия выйти на «Марш единства» белорусов призвала экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская. В Минске акция началась в 14:00 мск. Протестующие дошли до дворца Александра Лукашенко, где им преградили путь силовики. После этого неизвестные распылили около оцепления перцовый газ. Очевидцы утверждают, что в акции принимают участие не менее 100 тысяч человек.

В Белоруссии с 9 августа проходят акции протеста. Вышедшие на улицы люди считают, что прошедшие в стране выборы были сфальсифицированы и победу на них одержал не Лукашенко, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская.

Сам Лукашенко считает, что протесты инспирированы извне, «кукловоды» находятся на Западе — в частности, в Литве, Польше и на Украине. Эти страны, убеждён глава государства, хотят захватить и развалить Белоруссию. Для противодействия иностранному вмешательству он запросил помощи у России и лично у президента Владимира Путина. Европейские государства отрицают намерения по захвату Белоруссии, писал NEWS.ru.