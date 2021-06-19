Штаб Кочаряна пока не комментирует первые данные ЦИК Армении

https://static.news.ru/photo/12f720bc-d204-11eb-b874-96000091f725_660.jpg Фото: Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Штаб блока «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна пока не комментирует первые данные ЦИК республики об итогах выборов в Нацсобрание, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя штаба.

Сегодня не комментируем, ждём официальных и более подробных данных ЦИК, — отметил собеседник агентства.

Он неофициально пояснил, что первые данные пришли с малочисленных и удалённых избирательных участков. Там у и. о. премьера Никола Пашиняна более сильные позиции. Картина может поменяться, когда появятся итоги подсчёта голосов в городских округах.

У нас расчёт на городские округа, особенно Ереван, — подчеркнули в штабе.

Ранее стало известно, что партия исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» по итогам электронного голосования на парламентских выборах показала лучший результат. Регистрировались для участия в электронном голосовании 650 избирателей, проголосовали 500. Партии «Гражданский договор» достались 163 голоса, блоку экс-президента Роберта Кочаряна «Армения» — 135.