Сбербанк назвал «столицу» телефонного мошенничества

Зампред Сбербанка Кузнецов назвал украинский город Днепр «столицей» телефонного мошенничества. По его словам, там находятся тысячи так называемых колл-центров аферистов. Об этом он заявил в эфире шоу «Соловьёв LIVE» на YouTube.

Киев хоть и является столицей Украины, но столицей телефонного мошенничества является не Киев, хотя колл-центры существуют во многих городах Украины. Я и мои коллеги всё-таки считаем, что столицей такого бизнеса сегодня по праву является город Днепр, — отметил банкир.

Он добавил, что в конце 2020 года количество колл-центров мошенников в этом городе достигло умопомрачительной цифры — больше тысячи.

Сейчас в городе число таких центров снизилось примерно до 150 точек, но он всё равно остаётся рекордсменом. В этом году они начали звонить своим жертвам якобы от лица правоохранителей, раньше легенда была о сотрудниках безопасности банка.

По данным Сбербанка, около 50% россиян даже не берут трубку на такие звонки, остальные отвечают, но не ведутся на слова мошенников. И только 1% россиян им удаётся убедить, что нужно срочно перевести деньги.

В Сбербанке сделали доступной услугу получения кредита через банкоматы компании. Теперь зарплатные клиенты смогут получить от 30 тысяч до 5 млн рублей, остальным доступна сумма до 3 млн рублей. Данный вид услуги предоставляется через банкоматы с сенсорным экраном.