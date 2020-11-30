Санду заявила о намерении наладить хорошие отношения с Россией

https://static.news.ru/photo/2cc83166-32f4-11eb-baea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Katerina Sulova/Global Look Press

Избранный президент Молдавии Майя Санду заявила, что планирует наладить хорошие отношения с Россией и готова принять любую помощь в этом вопросе.

Я буду работать над установлением хороших отношений с Россией, у нас есть очень серьёзная повестка для работы с этой страной... Я готова встречаться со всеми, кто готов помочь в подобных вопросах, — цитирует политика РИА Новости.

Санду пояснила, что Кишинёв хочет наладить экспорт в Россию, а также стремится заботиться о работающих в РФ гражданах Молдавии.

Санду в ходе второго тура президентских выборов в республике набрала 57,7% голосов. Её соперник, действующий президент страны Игорь Додон, сумел заручиться поддержкой только 42,2% избирателей. Он признал поражение на выборах и заявил, что не будет препятствовать вступлению Санду в должность. Кроме того, готов оказать ей помощь, если таковая потребуется.

Ранее NEWS.ru писал, что Санду высказалась за вывод российских войск из Приднестровья. По её словам, этот пункт должен быть предусмотрен в формате урегулирования конфликта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на это заявила, что планы Санду направлены на подрыв мирного разрешения ситуации. Она подчеркнула, что за те 25 лет, что в регионе находятся российские миротворцы, сохраняется стабильность и не проливается кровь.