Молдавский политик: Санду занимается организацией кризиса в стране

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Президент Молдавии Майя Санду целенаправленно ведёт страну к кризису отказываясь объединять разные политические силы. Именно в этом и состоит задача главы государства, считает политик и лидер движения «Антимафия» Сергей Мокану.

В эфире телеканала «НТВ Молдавия» он заявил , что на месте Санду он бы пришёл с проевропейским правительством.

Так, что если бы Додон проголосовал за это правительство, то он бы потерял лицо перед своими избирателями либо пошёл на выборы, — сказал Мокану.

Лидер политической партии также назвал нынешнего президента «безответственным», потому что считает, что в «политическом спектре её партия останется одна».

«Политика Санду неясна, у неё нет чёткой позиции. Непонятно, что она хочет сделать в стране», — цитирует политика «Красная весна».

Ранее NEWS.ru писал, что визит Санду в Москву не обсуждается, зато политик успела съездить на Украину. По её словам, целью встречи являлось возобновление диалога, так как Киев для Кишинёва является стратегическим партнёром.