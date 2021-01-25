Молдавский политик: Санду занимается организацией кризиса в стране

Президент Молдавии Майя Санду целенаправленно ведёт страну к кризису отказываясь объединять разные политические силы. Именно в этом и состоит задача главы государства, считает политик и лидер движения «Антимафия» Сергей Мокану.
В эфире телеканала «НТВ Молдавия» он
Так, что если бы Додон проголосовал за это правительство, то он бы потерял лицо перед своими избирателями либо пошёл на выборы, — сказал Мокану.
Лидер политической партии также назвал нынешнего президента «безответственным», потому что считает, что в «политическом спектре её партия останется одна».
«Политика Санду неясна, у неё нет чёткой позиции. Непонятно, что она хочет сделать в стране», —
Ранее NEWS.ru писал, что визит Санду в Москву не обсуждается, зато политик успела съездить на Украину. По её словам, целью встречи являлось возобновление диалога, так как Киев для Кишинёва является стратегическим партнёром.