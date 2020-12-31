Источник: визит Майи Санду в Россию пока не обсуждается

https://static.news.ru/photo/f2ba055e-4b4d-11eb-b08a-fa163e074e61_660.jpg Майя Санду Фото: prm.md

Визит президента Молдавии Майи Санду в Россию в практической плоскости пока не обсуждается, сообщил РИА Новости информированный источник в Москве.

Пока визит Санду в Москву в практической плоскости не обсуждается, — сообщил РИА Новости информированный источник.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что готова приехать в Москву, если получит приглашение. По её словам, для переговоров с Кремлём есть много важных тем. Санду добавила, что на январь 2021 года у неё уже запланированы официальные визиты в Киев и Брюссель.

24 декабря новый президент Молдавии Майя Санду приняла присягу и вступила в должность главы государства. Исходя из местного законодательства, именно после указанной церемонии новый национальный лидер вступает в свой права. Санду приняла присягу во Дворце республики.

Конституционный суд (КС) Молдавии 10 декабря утвердил итоги выборов президента республики, на которых победила Майя Санду. Во втором туре она получила 57,75% голосов. Её соперник, действующий президент страны Игорь Додон, сумел заручиться поддержкой только 42,2% избирателей. Сами выборы состоялись 15 ноября.

Во время церемонии Санду выразила благодарность всем, кто поддержал её. Новый президент Молдавии заявила, что возлагает надежды на дальнейшую поддержку со стороны граждан государства, писал NEWS.ru.