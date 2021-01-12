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Глава Молдавии начала говорить на украинском языке во время визита в Киев

16:05, 12 января 2021 32
Фото: facebook.com/maia.sandu

Глава Молдавии Майя Санду начала говорить на украинском языке во время визита в Киев 12 января 2021 года. В столице Незалежной она проводить переговоры с президентом страны Владимиром Зеленским. Это первые за четыре года молдавско-украинские контакты на высшем уровне.

Мне очень приятно находиться сегодня в Киеве с первым официальным визитом, как президент Республики Молдавия,заявила политик на украинском языке во время брифинга, пишет РИА Новости.

По её словам, целью встречи является возобновление диалога, так как Киев для Кишинёва является стратегическим партнёром. В свою очередь Зеленский отметил, что обсудил с молдавской коллегой посредничество в переговорах по Приднестровью. Лидеры также затронули тему роли Киева в формате «5+2». В него входят Молдавия и Приднестровье как стороны конфликта, РФ, Незалежная и ОБСЕ — посредники, Соединённые Штаты Америки и ЕС — наблюдатели.

В конце 2020-го Санду заявила, что готова приехать в Москву, если получит приглашение. По её словам, для переговоров с Кремлём есть много важных тем. Кроме того, она считает, что Молдавии необходимо восстановить сотрудничество с Международным валютным фондом в условиях затянувшегося в стране экономического кризиса. Лидер заверила председателя Нацбанка, что намерена поддержать инициативы ведомства, которые могли бы стабилизировать финансовую ситуацию.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Молдавия в минувшем году не сталкивалась с протестами и боевыми действиями. Но с лета в стране начался затяжной политический кризис из-за развала правящей коалиции в парламенте.

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