Глава Молдавии начала говорить на украинском языке во время визита в Киев

https://static.news.ru/photo/018daf9c-54d9-11eb-90dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/maia.sandu

Глава Молдавии Майя Санду начала говорить на украинском языке во время визита в Киев 12 января 2021 года. В столице Незалежной она проводить переговоры с президентом страны Владимиром Зеленским. Это первые за четыре года молдавско-украинские контакты на высшем уровне.

Мне очень приятно находиться сегодня в Киеве с первым официальным визитом, как президент Республики Молдавия, — заявила политик на украинском языке во время брифинга, пишет РИА Новости.

По её словам, целью встречи является возобновление диалога, так как Киев для Кишинёва является стратегическим партнёром. В свою очередь Зеленский отметил, что обсудил с молдавской коллегой посредничество в переговорах по Приднестровью. Лидеры также затронули тему роли Киева в формате «5+2». В него входят Молдавия и Приднестровье как стороны конфликта, РФ, Незалежная и ОБСЕ — посредники, Соединённые Штаты Америки и ЕС — наблюдатели.

В конце 2020-го Санду заявила, что готова приехать в Москву, если получит приглашение. По её словам, для переговоров с Кремлём есть много важных тем. Кроме того, она считает, что Молдавии необходимо восстановить сотрудничество с Международным валютным фондом в условиях затянувшегося в стране экономического кризиса. Лидер заверила председателя Нацбанка, что намерена поддержать инициативы ведомства, которые могли бы стабилизировать финансовую ситуацию.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Молдавия в минувшем году не сталкивалась с протестами и боевыми действиями. Но с лета в стране начался затяжной политический кризис из-за развала правящей коалиции в парламенте.