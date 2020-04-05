Самолёт «Белавиа» доставил в Минск застрявших в Индии россиян

В национальном аэропорту Минск ночью 6 апреля приземлился самолёт авиакомпании «Белавия», прилетевший из Индии. Специальным рейсом из азиатской страны были доставлены граждане Белоруссии, России, Украины и Таджикистана.
Вывоз людей из Индии был организован совместно с посольством России в Минске,
Как писал NEWS.ru, посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что возвращение белорусов в Минск оплатит российская сторона. Дипломат пояснил, что ситуация с пандемией коронавируса не позволила многим людям по всему миру вернуться на родину, многие оказались заперты в аэропортах.
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