Самолёт «Белавиа» доставил в Минск застрявших в Индии россиян

https://static.news.ru/photo/de4632fa-77cc-11ea-90f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

В национальном аэропорту Минск ночью 6 апреля приземлился самолёт авиакомпании «Белавия», прилетевший из Индии. Специальным рейсом из азиатской страны были доставлены граждане Белоруссии, России, Украины и Таджикистана.

Вывоз людей из Индии был организован совместно с посольством России в Минске, отмечает БелТА. Покинувшие Дели 42 россиянина будут доставлены в Москву наземным транспортом.

Как писал NEWS.ru, посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что возвращение белорусов в Минск оплатит российская сторона. Дипломат пояснил, что ситуация с пандемией коронавируса не позволила многим людям по всему миру вернуться на родину, многие оказались заперты в аэропортах.