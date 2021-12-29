Саммит СНГ: «непраздные вопросы» проверили Содружество на жизнестойкость

Неформальный саммит лидеров стран СНГ в Петербурге собрал глав России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Несмотря на юбилейный повод для участников саммита — 30-летие образования СНГ, — его повестка, как убеждены эксперты, получилась рабочей. Основной темой саммита, по словам президента РФ Владимира Путина, стала совместная борьба с пандемией коронавируса. Но перед постсоветскими странами стоят и другие серьёзные вызовы, которые не затронуть главам, хотя бы на двусторонних встречах, было нельзя. Российские предложения США по безопасности, военное сотрудничество между странами СНГ, «афганский вопрос», миграция, экономика. В конце года самое время также было подвести итоги, наметить дальнейшие пути развития СНГ. В материале NEWS.ru эксперты обозначили ключевые вопросы постсоветского пространства.

Украинский президент Владимир Зеленский в Петербурге ожидаемо не появился, но обстановка, сложившаяся вокруг этой страны, беспокоит многих в СНГ. Стремление Украины в НАТО, натянутые отношения с Россией в немалой степени подтолкнули Москву выступить с требованиями о нерасширении НАТО на постсоветском пространстве. Немаловажна для России и позиция в этом вопросе остальных стран СНГ. Поскольку саммит предполагает и двусторонние встречи, российское руководство не могло не поинтересоваться мнением глав стран Содружества. Наверняка у них есть свои вопросы и опасения, которые требуют обсуждения с Владимиром Путиным. Более того, Кремлю важно в случае начала вооружённого конфликта на юго-востоке Украины, чтобы другие страны СНГ как минимум не поддались антироссийским настроениям, не были перетянуты на свою сторону Западом.

Ещё до начала саммита стало ясно, что полного единомыслия в отношении США, НАТО и Украины в СНГ нет. Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов в беседе с NEWS.ru обратил внимание, что Молдавия демонстративно отказалась от участия во встрече, чтобы избежать дискуссии по украинской теме.

Кишинёв не поддерживает позицию Москвы в отношении Киева. Молдавия готова в этом вопросе разделить точку зрения НАТО и Евросоюза. Мы хорошо видим конъюнктуру этих отношений — особенно сейчас, когда проявилось обострение по украинскому треку, — отметил собеседник интернет-издания.

Президент Майя Санду при этом дипломатично предложила другое объяснение: она не получила официального приглашения приехать в Петербург. Её заявление повисло в воздухе, его никак не прокомментировала российская сторона, что говорит о странном характере претензии.

Майя Санду Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Но другие эксперты, с которыми удалось NEWS.ru поговорить, не посчитали тему ультиматума США с её украинской составляющей приоритетной для такой встречи. По их мнению, максимум она заслуживает консультаций между главами СНГ. У них достаточно много своих экономических вопросов, чтобы обсуждать в Петербурге международные отношения, отметил ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

Нет смысла выносить вопросы безопасности и отношения к Украине на публичное обсуждение. Наверняка эти темы затрагивались лишь на двусторонних встречах. Украина сама себя вычеркнула из повестки таких мероприятий. Общей поддержки среди стран СНГ требований России к США по безопасности не наблюдается, но и никто из них протестовать не станет, — убеждён политолог.

На взгляд эксперта, для стран СНГ сейчас более важны практические вопросы экономики, здравоохранения, чем международная политика. Постсоветские страны выстраивают её самостоятельно уже 30 лет, за это время заключив множество двусторонних соглашений с различными государствами мира.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никола Пашинян на совместном фотографировании в Константиновском дворце стояли рядом. Эксперты посчитали это расположение знаком успешного урегулирования ситуации между странами, хотя на самом деле главы государств на подобных мероприятиях располагаются в алфавитном порядке. Отдельной встречи глав двух южнокавказских стран на саммите СНГ не произошло. Олег Неменский в беседе с NEWS.ru объяснил это тем, что процесс урегулирования на Южном Кавказе не требует пристального внимания со стороны СНГ.

Для обсуждения урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном есть другие форматы. Привлекать государства СНГ к этому процессу прежде всего не в интересах Баку и Еревана. Да и другим государствам это тоже невыгодно, — полагает эксперт.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев kremlin.ru

Ключевые договорённости между двумя странами были достигнуты в Сочи при посредничестве России, затем подтверждены в Брюсселе, отметил в беседе с NEWS.ru главный редактор издания «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Пашинян взял на себя обязательство запустить проект Зангезурского транспортного коридора и процесс делимитации — демаркации границы. В последнее время из Еревана звучат сбалансированные заявления. Посмотрим, насколько жизнь подтвердит осторожный оптимизм о том, что Пашинян начнёт выполнять взятые на себя обязательства. Другие главы стран СНГ здесь не могут повлиять на процесс — это ведь договорённости трёхсторонние. Игорь Коротченко директор Центра анализа мировой торговли оружием директор Центра анализа мировой торговли оружием

Только в этом году Алиев и Пашинян общались четырежды. По инициативе Владимира Путина они встретились в Москве (11 января) и в Сочи (26 ноября), затем в Брюсселе с помощью председателя Совета Евросоюза Шарля Мишеля (14 декабря) и при посредничестве президента Франции Эммануэля Макрона (15 декабря). Следующим этапом должно стать выполнение конкретных договорённостей.

Что касается другого бывшего советского региона — Средней Азии, — то потенциал СНГ в обеспечении его безопасности, судя по оценкам экспертов, за последний год только вырос. Проблемы этого региона подчеркнул Владимир Путин на пресс-конференции 23 декабря, уточнив, что стабилизация ситуации на границе Афганистана для Москвы «не праздный вопрос». Между среднеазиатскими странами и Россией рубежи фактически открытые. Афганский наркотрафик продолжает оставаться головной болью для республик региона. Эти проблемы Таджикистану, Узбекистану и Туркмении, убеждены наблюдатели, без поддержки других стран — участниц СНГ не решить.

Неформальный саммит лидеров стран СНГ kremlin.ru

Приход к власти в Афганистане «Талибана» (движение признано террористическим и запрещено в РФ) породил для стран региона серьёзные проблемы, отметил в беседе с NEWS.ru исполнительный директор Национальной ассоциации политологов Таджикистана Абдулгани Мамадазимов.

Американские войска, покинув Афганистан, хотели закрепиться в наших республиках, открыть военные базы, но никто им такой возможности не дал. Тем самым мы подтвердили свою приверженность СНГ и ОДКБ. С лета нынешнего года у нас проходят совместные военные учения в рамках ОДКБ, нашу безопасность обеспечивают партнёры по СНГ, главным образом Россия, — убеждён эксперт.

Создаётся впечатление, что среднеазиатские государства больше заинтересованы в СНГ, чем остальные его участники. Их сплотила общая угроза с юга, при этом региональных структур, готовых противостоять столь серьёзному противнику, не существует.