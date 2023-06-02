Россия взяла 70% Марьинки: что осталось от последней крепости ВСУ Корреспондент NEWS.ru запечатлел, как выглядит город на исходе тяжелых боев за контроль над ним

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Российские вооружённые силы взяли под контроль примерно 70% территории Марьинки в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказал глава специального добровольческого подразделения «Ахмат» Апты Алаудинов.

Он подчеркнул что дальнейшие штурмовые действия будут проводить регулярные части ВС РФ, чтобы вытеснить ВСУ за пределы населенного пункта. Это — 150-я дивизия и 5-я дивизия вооруженных сил. Тем временем сам «Ахмат» вместе с подразделениями 150-й дивизии займется зачисткой уже контролируемой территории.

Город Марьинка — один из основных узлов обороны украинских сил в Донбассе. В частности, он использовался для обстрела Донецка. Бои вокруг города и в нем самом идут с 2014 года. До начала активных боевых действий в нем проживало чуть больше 9 тысяч человек.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с NEWS.ru заявил, что Марьинка будет взята под контроль российскими силами в течение ближайших двух-трех недель. Он отметил, что на бумаге Марьинка уже закреплена за Россией и в ближайшее время ее займут российские силы.

Корреспондент NEWS.ru запечатлел, как выглядит Марьинка на исходе тяжелых боев за город.

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