В Ереване заявили, что Россия не предупредила об операции Азербайджана

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Российская Федерация не проинформировала Армению о военных действиях Азербайджана в Карабахе, сообщили в правительстве Армении государственному информационному агентству «Арменпресс». Там отметили, что Минобороны Азербайджана ранее предупредило российскую миротворческую миссию о проведении операции.

Российская сторона не информировала Армению о военных действиях Азербайджана под предлогом «антитеррористических мер» в Нагорном Карабахе, — говорится в сообщении.

Минобороны Азербайджана объявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Карабахе 19 сентября. О них также было проинформировано командование российского миротворческого контингента и руководство Совместного турецко-российского мониторингового центра. Позднее в ведомстве заявили, что армия Армении обстреляла позиции азербайджанских войск из артиллерийских установок. Подразделения, дислоцированные в направлении Агдамского района, принимают ответные меры.

МИД Армении обвинил Азербайджан в широкомасштабной военной агрессии в Карабахе. В ведомстве призвали Совбез ООН и российских миротворцев принять меры по прекращению боевых действий в регионе. В ведомстве уверены, что Азербайджан намерен «довести до логического конца свою политику этнических чисток».