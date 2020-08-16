Российской вакциной от COVID-19 заинтересовались в Киргизии

https://static.news.ru/photo/dd92c41c-dfa6-11ea-8921-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/Global Look Press

Власти Киргизии намерены приобрести созданную в России вакцину от коронавируса. Об этом заявил заместитель главы минздрава республики Мадамин Каратаев.

Если Россия будет производить вакцину от COVID-19, мы готовы её приобретать, но мы пока не знаем, в каком количестве будет выпускаться вакцина, — цитирует чиновника «Интерфакс».

Заместитель министра здравоохранения Башкирии Евгений Кустов, в свою очередь, отметил, что российские медики обменялись опытом со своими киргизскими коллегами, представляющими более трёх десятков медорганизаций республики.

Российская вакцина от коронавируса, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ, была зарегистрирована 11 августа. Она получила название «Спутник V». Первая партия препарата уже произведена. В гражданский оборот вакцина может поступить спустя месяц после старта третьего пострегистрационного этапа исследований препарата.

Как писал NEWS.ru, российскую вакцину планирует приобрести Вьетнам. Местные власти объяснили это второй вспышкой коронавируса, которая последовала после нескольких месяцев затишья. При этом вьетнамские учёные продолжат работу над созданием собственной вакцины.