Российские наблюдатели оценили честность парламентских выборов в Молдавии
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
23:36, 11 июля 2021
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У российских наблюдателей на парламентских выборах в Молдавии возникло несколько отдельных замечаний по избирательному процессу, но в целом они отметили, что выборы прошли на хорошем организационном уровне. Об этом «Интерфаксу» сообщил глава российской группы наблюдателей, депутат Госдумы Ярослав Нилов.
В целом, в соответствии с тем законодательством, которое есть, выборы состоялись. Сейчас идёт подсчёт голосов. Те замечания, которые были зафиксированы наблюдателями, не дают оснований поставить под сомнение процесс организации дня голосования, — сказал Нилов.
Депутат уверен в легитимности выборов, хотя политические партии в ходе выборов, конечно, выдвигали в адрес друг друга замечания с точки зрения процедуры голосования. Российский наблюдатель отметил, что в этом смысле мнения его российских коллег сошлись с мнением наблюдателей из других стран СНГ.
На заседании координационного совета представители СНГ подписали документ, в котором признали результаты выборов.
По официальным данным ЦИК Молдавии, по итогу обработки 25% бюллетеней в лидеры выбиваются прозападная партия «Действие и солидарность» (PAS) с 40% голосов. Её поддерживает президент страны Майя Санду. Блок коммунистов и социалистов получает 34,3%, партия «Шор» — 10,7%.