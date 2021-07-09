Российские наблюдатели оценили честность парламентских выборов в Молдавии

В Молдавии началось голосование на досрочных выборах в парламент, которые форсировала президент Майя Санду. В 07:00 мск в стране открылось более двух тысяч избирательных участков. За процессом выборов будут следить более 2,4 тысячи наблюдателей, в том числе из России, США и Евросоюза.

После президентских выборов в Молдавии Санду оказалась перед лицом фактически оппозиционного парламента. Для того чтобы она взяла его под контроль и сформировала своё правительство, её партии нужно набрать 51 из...