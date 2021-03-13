Российские десантники прибыли в Белоруссию для учений

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Военнослужащие 234-го десантно-штурмового полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ ВС России прибыли в Белоруссию для совместных учений с одним из подразделений 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны Белоруссии.

Учения будут проходить в три этапа. В ходе манёвров военнослужащие отработают специальные действия по преодолению водной преграды с выходом на этапы боевой стрельбы в дневное и ночное время, рассказали в ведомстве.

Заместитель командира гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ РФ, начальник воздушно-десантной службы гвардии полковник Роман Самохин заявил, что российские военнослужащие долго готовились к этим учениям. Он отметил, что россиян встретили «очень радушно и гостеприимно», и добавил, что десантники готовы поделиться опытом с белорусскими коллегами.

Ранее NEWS.ru писал, что российский посол в Минске Дмитрий Мезенцев оценил вероятность создания единой армии РФ и Белоруссии. По его словам, Москва в настоящее время необходимости в этом не видит. Он подчеркнул, что сейчас уровень взаимодействия между министерствами обороны обеих стран демонстрирует открытость и готовность делиться специальной информацией, а проведение ежегодных военных учений является примером успешного взаимодействия.