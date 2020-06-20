Российские бизнесмены внесли $4,1 млн залога за экс-президента Армении

https://static.news.ru/photo/26a29964-b330-11ea-8b2b-fa163e074e61_660.jpg Роберт Кочарян Фото: Russian Look/Global Look Press

Президент группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян, гендиректор «Монарха» Сергей Амбарцумян, бизнесмен Геннадий Степанян, а также российская АФК «Система» внесли залог $4,1 миллиона за освобождение из-под стражи бывшего президента Армении Роберта Кочаряна.

По информации РБК, «Система», в которой Кочарян числится независимым директором, внесла деньги как юридическое лицо — без участия основного акционера Владимира Евтушенкова.

Группа компаний «Ташир» и Сергей Амарцумян подтвердили участие в вызволении Кочаряна из-под стражи, где бывший глава государства оказался в 2018 году по обвинению в преступлениях против протестующих десятью годами ранее.

Он может находиться дома и ждать суда. Я считаю, что нет необходимости его держать под стражей, это неправильно, — отметил Амарцумян в комментарии РБК.

18 июня экс-президента опустили до суда, но всё время до отмены коронавирусных ограничений в Армении политик проведёт в медицинском центе «Измирлян».

Как писал NEWS.ru, в ноябре 2019 года суд отказался принять залог и выпустить Кочаряна.

Политику вменяют причастность к разгону массового митинга сторонников первого президента Левона Тер-Петросяна в марте 2008 года. Тогда полиция начала стрелять по демонстрантам, погибли 10 человек.